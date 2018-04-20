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» أسرار: شخصية روحية رفضت ما بدرَ من رئيس تيار يمسّ العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين
أسرار: شخصية روحية رفضت ما بدرَ من رئيس تيار يمسّ العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين
Posted by admin on April 20, 2018
By leb إتصلت شخصية روحية بمسؤول كبير معربة عن رفضها لكل ما بدرَ من رئيس تيار سياسي من كلام يمسّ العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في بعض المناطق الحدودية.
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