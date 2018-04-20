By leb

ترصد الأوساط السياسية والديبلوماسية في بيروت باهتمام “مسار» الأمور بين تيار المستقبل وحزب الله، و”مصير» العلاقة التحالفية بين حزب الله والتيار الوطني الحر اللذين باعدت الانتخابات بينهما بانتظار ما ستكون عليه الحال والعلاقة في مرحلة ما بعد الانتخابات. مصادر سياسية مطلعة ومواكبة لمجريات الأمور وتعكس أجواء حزب الله، تلخص هذا الموضوع في النقاط التالية: ١- […]

أقراء المزيد من المصدر: العلاقة بين حزب الله و التيار الوطني الحر في الانتخابات وبعدها