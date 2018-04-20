المجلس القضاء الأعلى: جميع المرشحين للدخول إلى القضاء يخضعون الى استقصاء أمني

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أعلن المكتب الاعلامي للمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه “ورد في فقرة “أسرار” على موقع التلفزيون الالكتروني لشركة تلفزيون المر بتاريخ 20/4/2018 خبر حول التحقيقات الامنية عن المرشحين بمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية”، موضحا أن “جميع المرشحين للدخول إلى القضاء منذ تأسيس معهد الدروس القضائية في عام 1961 يخضعون الى استقصاء أمني يكون مجلس […]

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