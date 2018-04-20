By leb

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان التالي: “تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته عضو “هيئة الإشراف على الانتخابات” سيلفانا اللقيس وأعلنت خلاله استقالتها من الهيئة، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توضيح التالي: أولا: يؤكد وزير الداخلية والبلديات مجددا على أهمية وجود “هيئة إشراف على الانتخابات” لتنظم التنافس الإنتخابي والحملات الانتخابية. […]

أقراء المزيد من المصدر: توضيح من مكتب المشنوق حول استقالة عضو “هيئة الإشراف على الانتخابات” سيلفانا اللقيس