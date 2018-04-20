آخر الأخبار
Home » لبنان » توضيح من مكتب المشنوق حول استقالة عضو “هيئة الإشراف على الانتخابات” سيلفانا اللقيس

توضيح من مكتب المشنوق حول استقالة عضو “هيئة الإشراف على الانتخابات” سيلفانا اللقيس

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By leb

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان التالي: “تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته عضو “هيئة الإشراف على الانتخابات” سيلفانا اللقيس وأعلنت خلاله استقالتها من الهيئة، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توضيح التالي: أولا: يؤكد وزير الداخلية والبلديات مجددا على أهمية وجود “هيئة إشراف على الانتخابات” لتنظم التنافس الإنتخابي والحملات الانتخابية. […]

أقراء المزيد من المصدر: توضيح من مكتب المشنوق حول استقالة عضو “هيئة الإشراف على الانتخابات” سيلفانا اللقيس

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com