آخر الأخبار
Home » لبنان » ثلاثة جرحى اثر حادث سير في زحلة

ثلاثة جرحى اثر حادث سير في زحلة

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By admin

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى اللبناني الفرنسي أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في المعلقة-زحلة. كما واسفر الحادث عن سقوط جريحين آخرين تولت جهات اخرى نقلهم الى المستشفى.

أقراء المزيد من المصدر: ثلاثة جرحى اثر حادث سير في زحلة

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com