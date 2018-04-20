ثلاثة جرحى اثر حادث سير في زحلة

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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى اللبناني الفرنسي أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في المعلقة-زحلة. كما واسفر الحادث عن سقوط جريحين آخرين تولت جهات اخرى نقلهم الى المستشفى.

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