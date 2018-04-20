ريفي: شجاعة سيلفانا اللقيس بالاستقالة تأكيد على استباحة السلطة لمعايير النزاهة

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اعتبر اللواء أشرف ريفي، “ان استقالة عضو هيئة الاشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، هي تأكيد على استباحةالسلطة لمعايير النزاهة والحياد وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: ” شجاعة سيلفانا اللقيس بالاستقالة تأكيد على استباحة السلطة لمعايير النزاهة والحياد، ندعو رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الى كشف تدخلات السلطة ولعب دورهم الكامل كي […]

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