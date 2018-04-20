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ريفي: شجاعة سيلفانا اللقيس بالاستقالة تأكيد على استباحة السلطة لمعايير النزاهة

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By admin

اعتبر اللواء أشرف ريفي، “ان استقالة عضو هيئة الاشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، هي تأكيد على استباحةالسلطة لمعايير النزاهة والحياد وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: ” شجاعة سيلفانا اللقيس بالاستقالة تأكيد على استباحة السلطة لمعايير النزاهة والحياد، ندعو رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الى كشف تدخلات السلطة ولعب دورهم الكامل كي […]

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