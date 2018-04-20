عاجل: مقتل 70 عنصراً من الحوثي بالساحل الغربي

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عاجل: مقتل 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات المقاومة الوطنية اليمنية وغارات للتحالف في جبهات متفرقة بالساحل الغربي

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