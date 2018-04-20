آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: مقتل 70 عنصراً من الحوثي بالساحل الغربي

عاجل: مقتل 70 عنصراً من الحوثي بالساحل الغربي

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By leb

عاجل: مقتل 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات المقاومة الوطنية اليمنية وغارات للتحالف في جبهات متفرقة بالساحل الغربي

أقراء المزيد من المصدر: عاجل: مقتل 70 عنصراً من الحوثي بالساحل الغربي

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com