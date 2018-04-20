By leb
عاجل.. الأمم المتحدة: منسق السلام في الشرق الأوسط: إطلاق النار على الأطفال في غزة أمر مخز ويجب فتح تحقيق في الأمر
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.: منسق السلام في الشرق الأوسط: إطلاق النار على الأطفال في غزة أمر مخز
By leb
عاجل.. الأمم المتحدة: منسق السلام في الشرق الأوسط: إطلاق النار على الأطفال في غزة أمر مخز ويجب فتح تحقيق في الأمر
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.: منسق السلام في الشرق الأوسط: إطلاق النار على الأطفال في غزة أمر مخز
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