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عاجل.: منسق السلام في الشرق الأوسط: إطلاق النار على الأطفال في غزة أمر مخز

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. الأمم المتحدة: منسق السلام في الشرق الأوسط: إطلاق النار على الأطفال في غزة أمر مخز ويجب فتح تحقيق في الأمر

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