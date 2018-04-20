By leb
عاجل غزة: اشتعال النيران بالقرب من برج الأحراش جنوبي موقع “كيسوفيم” شرقي خان يونس جراء إطلاق طائرة ورقية حارقة
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من غزة: اشتعال النيران بالقرب من برج الأحراش جنوبي موقع “كيسوفيم” خان يونس
By leb
عاجل غزة: اشتعال النيران بالقرب من برج الأحراش جنوبي موقع “كيسوفيم” شرقي خان يونس جراء إطلاق طائرة ورقية حارقة
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من غزة: اشتعال النيران بالقرب من برج الأحراش جنوبي موقع “كيسوفيم” خان يونس
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