By leb

عاجل غزة: اشتعال النيران بالقرب من برج الأحراش جنوبي موقع “كيسوفيم” شرقي خان يونس جراء إطلاق طائرة ورقية حارقة

أقراء المزيد من المصدر: عاجل من غزة: اشتعال النيران بالقرب من برج الأحراش جنوبي موقع “كيسوفيم” خان يونس