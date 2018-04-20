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أقام راعي أبرشية صيدا المارونية رئيس اللجنة الأسقفية لراعوية الخدمات الصحية المطران مارون العمار، حفل العشاء السنوي الذي يعود ريعه لدعم رسالة اللجنة، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلا بالنائب البطريركي المطران رفيق الورشا، في مطعم الفينيق غزير، وحضور راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون،الأب إيلي خليل ممثلا النائب البطريركي العام […]

أقراء المزيد من المصدر: عشاء اللجنة الأسقفية لراعوية الخدمات الصحية في جونية