لبنانيو أميركا وأوروبا يخشون اتهامهم بانتخاب «إرهابيين».. مرشح يطالب بكفّ محافظ الشمال عن تدخلاته

By leb

ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعا لمجلس الوزراء في السراي الكبير أمس حفل بالملفات المثقلة بالمطالب لاسيما منها مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية على وقع اعتصام لهؤلاء في ساحة رياض الصلح مقرونا بتصعيد محتمل في حال عدم الاستجابة، وتجنب مجلس الوزراء بحث ملف الكهرباء المعقد الذي لم يكن مدرجا بين بنودها الـ 65. واستهلت الجلسة بسجال بين […]

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