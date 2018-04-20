By leb

لم يعد يفصل لبنان عن “توازناته الجديدة» التي ستفرزها الانتخابات النيابية سوى 16 يوماً مرشّحة لمزيدٍ من “التطاحن» بين مختلف الأطراف التي تتصارع ضمن 77 لائحة تحوّلت “متاريس» في معاركَ بدأتْ تُستخدم فيها “أسلحة الاحتياط» وحتى “المحرَّمة» منها، كالمال والاشاعات “والضرب تحت الحزام» وما شابَه من مَظاهر تعكس تنافُساً محموماً على الفوز بـ “الأصوات الذهبية» […]

أقراء المزيد من المصدر: لبنان «على سلاحه» الانتخابي وعلاقة الحريري – جنبلاط «طالِع نازِل»