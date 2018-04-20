مواليد برج الثور يتميّزون بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة

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مواصفات برج الثور

يتميّز مواليد برج الثور بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته أو تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.

وبرج الثور الناحية العاطفية مولود برج الثور مولود عاطفي جداً، ورومانسي جداً فهو يقدّر العلاقة والانسجام الذي من خلاله يسعى إلى تكوين أسرته الصغيرة، وقد يذهب مولود الثور إلى حد التطرف والإسراف من اجل جعل شريك الحياة سعيدا وهو لا يعتبرها تضحية وذلك بسبب أحاسيسه وعواطفه القوية.

من مشاهير برج الثور: جورج كلوني—ميغان فوكس

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع:

يسجل هذا الأسبوع بداية شهر شمسي جديد مع انتقال الشمس إلى برج الثور الترابي لتنعم مواليد الأبراج الترابية الثور العذراء والجدي والميزان بفترة ترابية واعدة بالاخبار الدسمة والاستثنائية الناجحة والرابحة مع وجود الكواكب مجتمعة في برج الثور والكواكب الصديقة من برج الجدي ما يعني أن مواليد الأبراج الترابية ستعيش شهر ناجح على مختلف الأصعدة بالطليعة برج الثور العذراء والجدي.

لكن المواليد التي ستتأثر سلبا من وجود الشمس في الثور هم مواليد الجوزاء الاسد العقرب والدلو عليهم التنبه وعدم الانجراف وراء الشغف والحماسة . والخبر الأهم انتقال الزهرة إلى الجوزاء يوم 24 يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.

بالنسبة إلى حركة القمر السبت والأحد القمر في السرطان الاثنين الثلاثاء والاربعاء القمر في الأسد في مربع فلكي مع الشمس في الثور الخميس والجمعة القمر في العذراء مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس في الثور وهذا الامر يعني تنوع في الحظوظ وتقريبا كل برج عنده يومين مهمين وايجابين.

بالنسبة إلى حركة الكواكب الزهرة في الجوزاء الشمس في الثور وعطارد يتابع سيره المباشر بالحمل ويعني الكثير من الارتياح لمواليد الحمل السرطان والميزان والجدي زحل والمريخ متراجعا في الجدي المشتري متراجعا في العقرب.

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