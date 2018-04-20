نجوى عازار دعت لجنة الإشراف على الانتخابات لوضع يدها على دراسات استطلاعات الرأي

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دعت المرشحة عن المقعد الماروني في المتن، وعضو لائحة “الوفاء المتني” نجوى عازار، في بيان اليوم، لجنة الاشراف على الانتخابات الى “وضع يدها على دراسات إستطلاعات الرأي والتأكد من الظروف التي تجري فيها، بعدما باتت هذه الدراسات بمثابة إعلان نتائج مسبقة للإنتخابات”. وأوضحت “أن المنجمين ومستطلعي الرأي يستغلون صفتهم لإطلاق شائعات وأرقام تؤثر على الناخبين […]

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