نقص هرمون الذكورة يهدد الرجال بالأمراض المزمنة

By leb

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن انخفاض مستويات #هرمون _التستوستيرون أو هرمون الذكورة عند الرجال مؤشر على خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وعلى رأسها القلب والسكري. الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة ميشيغان الأميركية، ونشروا نتائجها، اليوم الخميس، في دورية (Scientific Reports) العلمية. ويعتبر هرمون التستوستيرون أفضل صديق للرجل، حيث يزيد من حجم العضلات والقوة […]

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